Три украинца Жироны провели совместную тренировку. ФОТО

Этим летом 19-летний украинский полузащитник Дмитрий Мельниченко подписал контракт с " Жирону ", где сейчас выступает за молодежную команду.

И иногда привлекается к тренировкам с первой командой, как например сегодня перед матчем 14-го тура с "Атлетиком".

Мельниченко успел не только успел потренироваться с украинскими лидерами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком, но и сделать общую фотографию.

Напомним, что "Жирона" после 13 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 2 очка "Реал" и на 4 "Барселону".