Три украинца Жироны провели совместную тренировку. ФОТО
Дмитрий Мельниченко привлекается к тренировкам с первой командой
фото из соцсетей
Этим летом 19-летний украинский полузащитник Дмитрий Мельниченко подписал контракт с "
И иногда привлекается к тренировкам с первой командой, как например сегодня перед матчем 14-го тура с "Атлетиком".
Мельниченко успел не только успел потренироваться с украинскими лидерами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком, но и сделать общую фотографию.
Напомним, что "Жирона" после 13 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 2 очка "Реал" и на 4 "Барселону".
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