  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Три украинца Жироны провели совместную тренировку. ФОТО
В тренде

Три украинца Жироны провели совместную тренировку. ФОТО

Наши за границей
Обновлено

Дмитрий Мельниченко привлекается к тренировкам с первой командой

Три украинца Жироны провели совместную тренировку. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Этим летом 19-летний украинский полузащитник Дмитрий Мельниченко подписал контракт с "Жирону", где сейчас выступает за молодежную команду.

И иногда привлекается к тренировкам с первой командой, как например сегодня перед матчем 14-го тура с "Атлетиком".

Мельниченко успел не только успел потренироваться с украинскими лидерами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком, но и сделать общую фотографию.

Напомним, что "Жирона" после 13 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 2 очка "Реал" и на 4 "Барселону".

Три украинца Жироны провели совместную тренировку. ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 25.11.2023
Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zorya Londonsk
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости