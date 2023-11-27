Довбик пропустит матч с Атлетиком из-за травмы, Цыганков - в старте

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик получил травму и не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Атлетика".

Как сообщает пресс-служба "Жироны", у украинца повреждение колена. Насколько оно серьезно, клуб не сообщает.

А вот хавбек хозяев Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе на этот матч.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Жирону" 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Жирона" - "Атлетик" , который начнется в 22:00.