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Довбик пропустит матч с Атлетиком из-за травмы, Цыганков - в старте

Наши за границей
Обновлено

У форварда проблемы с коленом

Довбик пропустит матч с Атлетиком из-за травмы, Цыганков - в старте

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик получил травму и не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Атлетика".

Как сообщает пресс-служба "Жироны", у украинца повреждение колена. Насколько оно серьезно, клуб не сообщает.

А вот хавбек хозяев Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе на этот матч.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Жирону" 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Жирона" - "Атлетик", который начнется в 22:00.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии
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Бapceлиниyс
27.11.2023 в 22:51
И где он эту травму получил хотелось бы узнать? Дебилы блъ..
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Комментарии 3
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Бapceлиниyс
27.11.2023 в 22:51
И где он эту травму получил хотелось бы узнать? Дебилы блъ..
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0
0
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mr.Smith
27.11.2023 в 21:24
Чекав подивитися на Довбика,а тут облом(
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.11.2023 в 21:07
Прикро.
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