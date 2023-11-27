Довбик пропустит матч с Атлетиком из-за травмы, Цыганков - в старте
У форварда проблемы с коленом
Фото: facebook.com/gironafc
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик получил травму и не сыграет в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Атлетика".
Как сообщает пресс-служба "Жироны", у украинца повреждение колена. Насколько оно серьезно, клуб не сообщает.
А вот хавбек хозяев Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе на этот матч.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Жирону" 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
Также отметим, что UA-Футбол проведет
Dovbyk és baixa pel partit d'avui per una lesió muscular al bessó esquerre.— Girona FC (@GironaFC) November 27, 2023
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaAthletic pic.twitter.com/uuqD3r4dn2— Girona FC (@GironaFC) November 27, 2023
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