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Довбик: Мидтьюлланд помог мне стать тем, кем я являюсь сегодня

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Форвард вспомнил период выступлений в Дании

Довбик: Мидтьюлланд помог мне стать тем, кем я являюсь сегодня

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о своем периоде выступлений в составе датского "Мидтьюлланда".

"Время в Дании далось мне непросто. Но это также опыт, который помог мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Самый важный момент - это когда я получил тяжелую травму, и клуб помог мне вернуться на поле. Именно в период травмы я стал сильнее как морально, так и физически.

Когда я вспоминаю время, проведенное в "Мидтьюлланде", мне особенно запомнилось то, как мы стали чемпионами и выиграли кубковый турнир. Это амбициозный клуб, где дают шанс молодым игрокам. Мне нравится, как клуб доверяет своим молодым игрокам, и дает им шанс проявить себя во взрослом футболе.

Когда я был моложе, я не очень понимал, как общаться с товарищами по команде. Но сегодня я понимаю, насколько это важно и как это может мне помочь. Я стал более открытым человеком и прислушиваюсь к советам других.

Я иногда общаюсь с Эриком Святченко. Он очень помог мне, когда я был в Дании - это лучший игрок и человек. Кроме того, я слежу за всеми в Instagram, и мы поздравляем друг друга, когда добиваемся успехов", - отметил Довбик в интервью пресс-службе "Мидтьюлланда".

Напомним, Довбик выступал за "Мидтьюлланд" с января 2018 по лето 2020 года.

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Источник:
ФК Митьюлланд
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