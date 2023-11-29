Довбик: Мидтьюлланд помог мне стать тем, кем я являюсь сегодня

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о своем периоде выступлений в составе датского "Мидтьюлланда".

"Время в Дании далось мне непросто. Но это также опыт, который помог мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Самый важный момент - это когда я получил тяжелую травму, и клуб помог мне вернуться на поле. Именно в период травмы я стал сильнее как морально, так и физически.

Когда я вспоминаю время, проведенное в "Мидтьюлланде", мне особенно запомнилось то, как мы стали чемпионами и выиграли кубковый турнир. Это амбициозный клуб, где дают шанс молодым игрокам. Мне нравится, как клуб доверяет своим молодым игрокам, и дает им шанс проявить себя во взрослом футболе.

Когда я был моложе, я не очень понимал, как общаться с товарищами по команде. Но сегодня я понимаю, насколько это важно и как это может мне помочь. Я стал более открытым человеком и прислушиваюсь к советам других.

Я иногда общаюсь с Эриком Святченко. Он очень помог мне, когда я был в Дании - это лучший игрок и человек. Кроме того, я слежу за всеми в Instagram, и мы поздравляем друг друга, когда добиваемся успехов", - отметил Довбик в интервью пресс-службе "Мидтьюлланда".