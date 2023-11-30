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Скандальный Мампасси проходит в Кортрейке как украинец. В клубе называют Серебренникова из ProStar его агентом

Наши за границей
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В ProStar отрицают сотрудничество с игроком

Скандальный Мампасси проходит в Кортрейке как украинец. В клубе называют Серебренникова из ProStar его агентом

Фото: kvk.be

Новина українською

По данным бельгийского "Кортрейка", в котором играет скандальный бывший украинец Марк Мампасси, агентом защитника, который получил российское гражданство, является Сергей Серебренников из компании ProStar. Об этом сообщает Sport Arena.

Представитель "Кортрейка" агентом игрока он назвал Серебренникова. Также Мампасси на официальном сайте "Кортрейка" заявлен за команду как украинец.

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На сайте Transfermarkt защитник проходит как россиянин, а его агентской кампанией является ProStar.

Сам Серебренников заявляет, что не в курсе этих коллизий.

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"Я не в курсе его паспортов. По нему мы не занимались. Это не наша работа. Мы не занимались его трансфером в "Кортрейке". Какая компания занималась? Спросите у Мампасси", – сказал Серебренников.

При этом владелец ProStar Вадим Шаблий заявил, что компания больше не сотрудничает с Мампасси.

20-летний Мампасси родился в Донецке и до декабря 2021-го был игроком "Шахтера", после чего перешел в "Локомотив", за который он был заявлен как гражданин России. "Кортрейк" арендовал его у российского клуба.

В свое время защитник защищал цвета юношеских сборных Украины.

Скандальный Мампасси проходит в Кортрейке как украинец. В клубе называют Серебренникова из ProStar его агентом - изображение 1

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Источник:
SportarenaTV
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