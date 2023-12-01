Тренер Дженоа: Малиновский должен определять ход матча своим качеством и левой ногой
Альберто Джилардино высказался об украинском игроке
Фото: ФК Дженоа
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино высказался относительно украинского полузащитника Руслана Малиновского накануне матча 14-го тура Серии А против "Эмполи".
"Малиновский - игрок, который должен определять ход матча: своим качество и левой ногой. Теперь мы ожидаем от него постоянства, потому что именно эти игроки заставляют вас поднимать планку", - цитирует Джилардино TUTTOmercatoWEB.
Напомним, в минувшем туре Малиновский отличился дебютным голом, но его команда проиграла.
2 декабря "Дженоа" примет "Эмполи", за который выступает другой украинец - Виктор Коваленко. Игра начнется в 16:00.
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Источник:TUTTOmercatoWEB
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