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Тренер Дженоа: Малиновский должен определять ход матча своим качеством и левой ногой

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Альберто Джилардино высказался об украинском игроке

Тренер Дженоа: Малиновский должен определять ход матча своим качеством и левой ногой

Фото: ФК Дженоа

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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино высказался относительно украинского полузащитника Руслана Малиновского накануне матча 14-го тура Серии А против "Эмполи".

"Малиновский - игрок, который должен определять ход матча: своим качество и левой ногой. Теперь мы ожидаем от него постоянства, потому что именно эти игроки заставляют вас поднимать планку", - цитирует Джилардино TUTTOmercatoWEB.

Напомним, в минувшем туре Малиновский отличился дебютным голом, но его команда проиграла.

2 декабря "Дженоа" примет "Эмполи", за который выступает другой украинец - Виктор Коваленко. Игра начнется в 16:00.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
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