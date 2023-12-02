Лунин снова в старте на матч с Гранадой

Сегодня состоится поединок 15-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Гранадой".

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет на поле в стартовом составе "сливочных". В текущем сезоне он уже принял участие в 6 матчах за мадридский клуб, пропустив 4 гола и дважды отстояв свои ворота "на ноль". Контракт украинца с командой истекает летом 2024 года.

Игра состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало запланировано на 19:30 по киевскому времени.