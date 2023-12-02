Лунин снова в старте на матч с Гранадой
Украинец продолжает заменять травмированных
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня состоится поединок 15-го тура Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Гранадой".
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет на поле в стартовом составе "сливочных". В текущем сезоне он уже принял участие в 6 матчах за мадридский клуб, пропустив 4 гола и дважды отстояв свои ворота "на ноль". Контракт украинца с командой истекает летом 2024 года.
Игра состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало запланировано на 19:30 по киевскому времени.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @GranadaCF!@UnicajaBanco | #RealMadridGranada pic.twitter.com/W0kaXJujEz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2023
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Где и когда смотреть жеребьевку чемпионата Европы-2024 – все детали
- Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
- Сегодня Украина узнает возможных соперников в группе Евро-2024
- Анчелотти провел личную беседу с Луниным, чтобы прояснить свою позицию по киперам Реала
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн