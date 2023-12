В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров

В понедельник, 4 декабря "Сандерленд" и "Суонси" отправили своих менеджеров в отставку.

Тони Моубрей тренировал "черных котов" с августа 2022 года. Команда не сумела выиграть ни одного матча из последних трех и сейчас команда идет на девятом месте в Чемпионшипе.

Майкл Дафф работал с "лебедями" с июля 2023 года. На данный момент коллектив занимает 18-е место во втором по силе дивизиона Англии.

Напомним, в составе английских клубов играют украинцы: цвета "Сандерленда" защищает Назарий Русин, а в футболке "Суонси" играет Николай Кухаревич.

Sunderland AFC has this evening parted company with Head Coach Tony Mowbray. #SAFC

Swansea City can confirm the club has parted company with head coach Michael Duff.



???? https://t.co/69o6v6tHZD pic.twitter.com/nKpLW4G1FO