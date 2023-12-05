В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров
У украинцев будут новые наставники
Фото: SunderlandAFC
В понедельник, 4 декабря "Сандерленд" и "Суонси" отправили своих менеджеров в отставку.
Тони Моубрей тренировал "черных котов" с августа 2022 года. Команда не сумела выиграть ни одного матча из последних трех и сейчас команда идет на девятом месте в Чемпионшипе.
Майкл Дафф работал с "лебедями" с июля 2023 года. На данный момент коллектив занимает 18-е место во втором по силе дивизиона Англии.
Напомним, в составе английских клубов играют украинцы: цвета "Сандерленда" защищает Назарий Русин, а в футболке "Суонси" играет Николай Кухаревич.
Sunderland AFC has this evening parted company with Head Coach Tony Mowbray.#SAFC— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 4, 2023
Swansea City can confirm the club has parted company with head coach Michael Duff.— Swansea City AFC (@SwansOfficial) December 4, 2023
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