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В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров

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У украинцев будут новые наставники

В один день. Украинские футболисты в Англии остались без тренеров

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

В понедельник, 4 декабря "Сандерленд" и "Суонси" отправили своих менеджеров в отставку.

Тони Моубрей тренировал "черных котов" с августа 2022 года. Команда не сумела выиграть ни одного матча из последних трех и сейчас команда идет на девятом месте в Чемпионшипе.

Майкл Дафф работал с "лебедями" с июля 2023 года. На данный момент коллектив занимает 18-е место во втором по силе дивизиона Англии.

Напомним, в составе английских клубов играют украинцы: цвета "Сандерленда" защищает Назарий Русин, а в футболке "Суонси" играет Николай Кухаревич.

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