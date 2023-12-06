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Забарный и Ярмолюк выйдут в старте своих команд на матчи 15-го тура АПЛ

Наши за границей

Кристал Пэлас примет Борнмут, Брайтон сыграет против Брентфорда

Забарный и Ярмолюк выйдут в старте своих команд на матчи 15-го тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 6 декабря, в Англии пройдут несколько матчей 15-го тура АПЛ, в некоторых из которых сыграют и украинцы.

Так, в одном из поединков "Кристал Пелес" примет "Борнмут", и свое законное место в центре обороны гостей займет украинский защитник Илья Забарный.

Еще в одном матче "Брайтон" примет "Брентфорд", и украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк также начнет поединок в стартовом составе.

Отметим, что оба поединка начнутся в 21:30, а UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.

Текстовый онлайн матча "Кристал Пелес" - "Борнмут".

Текстовый онлайн матча "Брайтон" - "Брентфорд".

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