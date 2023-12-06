Забарный и Ярмолюк выйдут в старте своих команд на матчи 15-го тура АПЛ
Кристал Пэлас примет Борнмут, Брайтон сыграет против Брентфорда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 декабря, в Англии пройдут несколько матчей 15-го тура
Так, в одном из поединков "Кристал Пелес" примет "Борнмут", и свое законное место в центре обороны гостей займет украинский защитник Илья Забарный.
Еще в одном матче "Брайтон" примет "Брентфорд", и украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк также начнет поединок в стартовом составе.
Отметим, что оба поединка начнутся в 21:30, а UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.
The Cherries squad for #CRYBOU ???? pic.twitter.com/V7Zymt6V07— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 6, 2023
???? Your Bees line-up this evening#BHABRE pic.twitter.com/vxyXhZNJ6G— Brentford FC (@BrentfordFC) December 6, 2023
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