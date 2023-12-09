Залечил травму. Русин вернулся в заявку Сандерленда на матч Чемпионшипа
Впервые за три встречи
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
В рамках 20 тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встретится с "Вест Бромвичем". На скамейке запасных "черных кошек" этот матч начнет украинский нападающий Назарий Русин.
Форвард вошел в заявку "Сандерленда" впервые с 25 ноября. Тогда он провел первый тайм во встрече против “Плимута”, после чего пропустил два поединка.
На данный момент у Русина один ассист и одна желтая карточка в девяти матчах Чемпионшипа.
Поединок между "Сандерлендом" и "Вест Бромвичем" начнется в 14:30.
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