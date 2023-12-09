  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Залечил травму. Русин вернулся в заявку Сандерленда на матч Чемпионшипа
В тренде

Залечил травму. Русин вернулся в заявку Сандерленда на матч Чемпионшипа

Наши за границей

Впервые за три встречи

Залечил травму. Русин вернулся в заявку Сандерленда на матч Чемпионшипа

Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 20 тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встретится с "Вест Бромвичем". На скамейке запасных "черных кошек" этот матч начнет украинский нападающий Назарий Русин.

Форвард вошел в заявку "Сандерленда" впервые с 25 ноября. Тогда он провел первый тайм во встрече против “Плимута”, после чего пропустил два поединка.

На данный момент у Русина один ассист и одна желтая карточка в девяти матчах Чемпионшипа.

Поединок между "Сандерлендом" и "Вест Бромвичем" начнется в 14:30.

По теме
yellow-arrow
Лунин выйдет в старте Реала на матч против Бетиса. Кепа второй раз подряд начнет со скамейки для запасных
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Лунин сменит клуб этой зимой - Источник
Вест Бромвич Альбион Сандерленд Назарий Русин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости