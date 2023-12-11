Владелец ЧФР: Коноплянка - огромное разочарование. Зимой мы расстанемся с ним
Опытный вингер так и не смог заиграть в Румынии
Фото: prosport.ro
Украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка этой зимой покинет румынский клуб. Об этом сообщил владелец "железнодорожников" Нелу Варга.
Украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка этой зимой покинет румынский клуб. Об этом сообщил владелец "железнодорожников" Нелу Варга.
"Если говорить об уходе игроков, то могу назвать троих, с которыми мы расстанемся. Первый - это Коноплянка, огромное разочарование. Он был моей ставкой, но к сожалению, я прогадал.
Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тебя ставит тренер в состав, накануне ты давал ему знать, что у тебя болит нога, что-то щиплет, не знаю что еще.
Наверное, ему уже не хочется играть в футбол, но это уже не важно, это закрытая тема. Зимой мы расстанемся с Коноплянкой", - приводит слова Варгу Fanatik.ro.
Напомним, Евгений Коноплянка перешел в ЧФК Клуж летом этого года и с момента перехода отыграл 54 минуты.
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