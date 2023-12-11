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Владелец ЧФР: Коноплянка - огромное разочарование. Зимой мы расстанемся с ним

Наши за границей
Обновлено

Опытный вингер так и не смог заиграть в Румынии

Владелец ЧФР: Коноплянка - огромное разочарование. Зимой мы расстанемся с ним

Фото: prosport.ro

Новина українською

Украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка этой зимой покинет румынский клуб. Об этом сообщил владелец "железнодорожников" Нелу Варга.

Украинский вингер ЧФР Евгений Коноплянка этой зимой покинет румынский клуб. Об этом сообщил владелец "железнодорожников" Нелу Варга.

"Если говорить об уходе игроков, то могу назвать троих, с которыми мы расстанемся. Первый - это Коноплянка, огромное разочарование. Он был моей ставкой, но к сожалению, я прогадал.

Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тебя ставит тренер в состав, накануне ты давал ему знать, что у тебя болит нога, что-то щиплет, не знаю что еще.

Наверное, ему уже не хочется играть в футбол, но это уже не важно, это закрытая тема. Зимой мы расстанемся с Коноплянкой", - приводит слова Варгу Fanatik.ro.

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в ЧФК Клуж летом этого года и с момента перехода отыграл 54 минуты.

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Евгений Коноплянка ЧФР
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1 голосов
Источник:
Fanatik.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.12.2023 в 14:18
До закінчення контракту ще 1,5 року. Може сидіти і отримувати мінімум по контракту або компенсацію за його розірвання.
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Комментарии 3
ещё не специалист (Кривой Рог)
11.12.2023 в 14:18
До закінчення контракту ще 1,5 року. Може сидіти і отримувати мінімум по контракту або компенсацію за його розірвання.
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0
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Gurzap (Запорожье)
11.12.2023 в 14:01
Та ему уже сто лет в обед Коноплянке этому. Всем уже давно на него пофиг. Классический пример просранного таланта
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alex.belogubko (одесса)
11.12.2023 в 13:50
он давно стал ленивым -сачком --его уже не кто не хочет брать а баки хочет хорошие
sticker
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