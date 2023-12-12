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Русин: В Чемпионшипе такие стыки, за которые в УПЛ дали бы красную

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Украинский форвард высказался об уровне чемпионата

Русин: В Чемпионшипе такие стыки, за которые в УПЛ дали бы красную

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин рассказал о своих первых впечатлениях от Англии.

"Каждая игра в Чемпионшипе - очень тяжелая. Очень конкурентоспособный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Неважно, твой соперник внизу или вверху. Выиграл одну игру и можешь подняться на 5-7 позиций. Проиграешь - так же скатываешься вниз.

После первых матчей я ребятам сказал, что у вас Чемпионшип несколько смахивает на UFC, если говорить о планке борьбы. Я был в шоке, когда в играх были достаточно серьезные стыки, за которые не свистят. В Украине за такое бы дали красную, а тут - играйте дальше. Поверьте, здесь такие стыки, что в УПЛ половина команды сидела на желтых. В Чемпионшипе нет VAR, возможно, из-за этого здесь так жестко смалятся на поле.

В Чемпионшипе все очень быстро меняется. Нужно выходить на каждую игру с максимальной концентрацией. Все 24 команды рубятся на приличном уровне. Я бы поставил его в топ-7 среди всех европейских чемпионатов. Здесь очень высокий уровень. Можно расти и прогрессировать. Даже если я не останусь в Англии надолго, этот опыт однозначно поможет мне в дальнейшем", - сказал Русин.

Напомним, Русин перешел в "Сандерленд" из "Зари" в начале сентября за 2,5 млн евро. В нынешнем сезоне украинец провел 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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