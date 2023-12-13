"Это сблизило нас". Миколенко высказался о снятии очков с Эвертона

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей реакции на то, что английская Премьер-лига лишила его команду 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей.

"Конечно, это тяжело принять, особенно если осознавать, насколько сложно набирать очки в АПЛ. Любой команде было бы трудно справиться с этой задачей, но когда я вернулся на "Финч-Фарм" (тренировочная база "Эвертона" - прим.) после сборной, первое, что я ощутил, когда узнал об этом - это желание как можно быстрее набрать больше очков.

Мы можем сделать это. Меня не волнует, сколько очков у нас сейчас и сколько у нас забрали. Все усердно работают, зная, что мы можем получить больше очков, и зная, что мы можем подняться в таблице.

Я думаю, что это, возможно, еще больше сблизило нас всех в команде. Мы и раньше были сплоченными, но эта ситуация придала нам еще больше сосредоточенности и решимости", - сказал Миколенко.