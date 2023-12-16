Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ
Михаил - худший игрок синих по итогам статистических порталов
Фото: Getty Images
На сегодня завершились поединки АПЛ в которых украинцы принимали участие. В стартовом составе вышли Михаил Мудрик и Илья Забарный. Миколенко
Вингер лондонского "Челси" отыграл 69 минут и был признан худшим игроком основного состава "синих" по оценкам whoscored и sofascored. Статистические порталы поставили балл 6.5 и 6.4 соответственно. Михаил не запомнился полезными действиями в матче. Он сделал несколько неудачных навесов и однажды не попал по воротам.
Забарный также сыграл не полный поединок, ведь игра с "Лутоном"
"Борнмут" начал поединок 17-го тура английского первенства с пропущенного гола. Уже на 3-й минуте Забарный ошибся и привез угловой на ворота "вишенок", а на самом корнере не уследил за Адебайо и позволил тому отличиться. Хозяева отыгрались в начале второго тайма, быстрее других на корнере сориентировался Доминик Соланке (1:1).
Кроме этого 21-летний игрок выполнил 4 перехвата и 2 отбора, выиграл три борьбы за мяч и отдал 5 из 8 длинных передач. Однако у Ильи еще есть возможность улучшить статистику в данном поединке, ведь играть еще как минимум 25 минут.
Популярное сейчас
- Капитану Лутона стало плохо во время матча с Борнмутом - поединок прерван
- "Я хочу, чтобы они услышали это лично": Карло Анчелотти о выборе основного вратаря
- Хацкевич: До назначения Шовковского результаты у Динамо были отвратительны
- В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
Комментарии 1