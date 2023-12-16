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Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ

Наши за границей
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Михаил - худший игрок синих по итогам статистических порталов

Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ

Фото: Getty Images

Новина українською

На сегодня завершились поединки АПЛ в которых украинцы принимали участие. В стартовом составе вышли Михаил Мудрик и Илья Забарный. Миколенко не был заявлен на матч "Эвертона" с "Бернли".

Вингер лондонского "Челси" отыграл 69 минут и был признан худшим игроком основного состава "синих" по оценкам whoscored и sofascored. Статистические порталы поставили балл 6.5 и 6.4 соответственно. Михаил не запомнился полезными действиями в матче. Он сделал несколько неудачных навесов и однажды не попал по воротам.

Забарный также сыграл не полный поединок, ведь игра с "Лутоном" была прервана из-за потери сознания капитана соперника при счете 1:1. По состоянию на 65-ю минуту у Ильи 7.1 от sofascore и 6.7 от whoscored.

"Борнмут" начал поединок 17-го тура английского первенства с пропущенного гола. Уже на 3-й минуте Забарный ошибся и привез угловой на ворота "вишенок", а на самом корнере не уследил за Адебайо и позволил тому отличиться. Хозяева отыгрались в начале второго тайма, быстрее других на корнере сориентировался Доминик Соланке (1:1).

Кроме этого 21-летний игрок выполнил 4 перехвата и 2 отбора, выиграл три борьбы за мяч и отдал 5 из 8 длинных передач. Однако у Ильи еще есть возможность улучшить статистику в данном поединке, ведь играть еще как минимум 25 минут.

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Источник:
sofascore.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:02
а то, шо алени с его пасов не могли замкнуть - норм?)))
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:02
а то, шо алени с его пасов не могли замкнуть - норм?)))
Ответить
0
1

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