"Всякое бывает". Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил Ньюкаслу
Михаил поддержал Кирана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик поддержал Кирана Триппьера после победы над "Ньюкаслом".
Вингер "Челси" после ошибки Триппьера сравнял счет на 92-й минуте в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (1:1, по пен. 4:2). Также Киран не реализовал один из послематчевых пенальти.
"Киран, просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Всякое бывает, но я думаю, что ты сильный футболист, что бы ни случилось".
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Источник:mmudryk10
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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