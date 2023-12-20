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"Всякое бывает". Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил Ньюкаслу

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Михаил поддержал Кирана

"Всякое бывает". Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил Ньюкаслу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Михаил Мудрик поддержал Кирана Триппьера после победы над "Ньюкаслом".

Вингер "Челси" после ошибки Триппьера сравнял счет на 92-й минуте в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Ньюкасла" (1:1, по пен. 4:2). Также Киран не реализовал один из послематчевых пенальти.

"Киран, просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Всякое бывает, но я думаю, что ты сильный футболист, что бы ни случилось".

"Всякое бывает". Мудрик поддержал Триппьера, после ошибки которого забил Ньюкаслу - изображение 1
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Челси (Лондон) Ньюкасл Киран Триппьер Михаил Мудрик
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Источник:
mmudryk10
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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