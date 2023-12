Довбик получил улучшенную карточку и попал в команду недели в EA FC 24

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в сборную недели в футбольном симуляторе EA FC 24.

По итогам 14-й игровой недели EA Sports представили символическую команду в режиме Ultimate Team. В связи с чем Артем получил обновленную карточку с общим рейтингом 86.

26-летний украинец попал в сборную недели, благодаря своему выступлению в реальной жизни против "Алавеса". В последнем туре испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле одержала уверенную победу (3:0), а сам Довбык отметился дублем .

Примечательно, что ранее Артем уже попадал в виртуальную сборную от EA FC 24, по итогам 8-й игровой недели. Тогда украинец получил карточку с рейтингом 83 за гол и два ассиста в игре с "Осасуной" (4:2).

From dominating the real-life pitch to the virtual one.



Team of the Week 14's landed in Ultimate Team.#FC24 pic.twitter.com/lnOEj8spkc