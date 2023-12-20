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Довбик получил улучшенную карточку и попал в команду недели в EA FC 24

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У Артема солидный 86-й рейтинг

Довбик получил улучшенную карточку и попал в команду недели в EA FC 24

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в сборную недели в футбольном симуляторе EA FC 24.

По итогам 14-й игровой недели EA Sports представили символическую команду в режиме Ultimate Team. В связи с чем Артем получил обновленную карточку с общим рейтингом 86.

26-летний украинец попал в сборную недели, благодаря своему выступлению в реальной жизни против "Алавеса". В последнем туре испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле одержала уверенную победу (3:0), а сам Довбык отметился дублем.

Примечательно, что ранее Артем уже попадал в виртуальную сборную от EA FC 24, по итогам 8-й игровой недели. Тогда украинец получил карточку с рейтингом 83 за гол и два ассиста в игре с "Осасуной" (4:2).

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Артем Довбик Жирона EA Sports FC 24
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