Довбик получил улучшенную карточку и попал в команду недели в EA FC 24
У Артема солидный 86-й рейтинг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в сборную недели в футбольном симуляторе EA FC 24.
По итогам 14-й игровой недели EA Sports представили символическую команду в режиме Ultimate Team. В связи с чем Артем получил обновленную карточку с общим рейтингом 86.
26-летний украинец попал в сборную недели, благодаря своему выступлению в реальной жизни против "Алавеса". В последнем туре испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле одержала уверенную победу (3:0), а сам Довбык отметился
Примечательно, что ранее Артем уже попадал в
From dominating the real-life pitch to the virtual one.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) December 20, 2023
Team of the Week 14's landed in Ultimate Team.#FC24 pic.twitter.com/lnOEj8spkc
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