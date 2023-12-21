Лунин остался в запасе на матч с Алавесом, Кепа - в старте Реала
Украинец снова сел в запас
instagram.com/lunin_andrey
Сегодня, 21 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании "
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на этот матч – в старте выйдет Кепа Аррисабалага.
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Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
????✅ Our starting ???????? ???? @alaveseng!#AlavéRealMadrid pic.twitter.com/BkLTFZfzzO— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) December 21, 2023
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