Лунин остался в запасе на матч с Алавесом, Кепа - в старте Реала

Сегодня, 21 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании " Реал " на выезде сыграет с "Алавесом". Поединок начнется в 22:30.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на этот матч – в старте выйдет Кепа Аррисабалага.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".