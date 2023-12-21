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Лунин остался в запасе на матч с Алавесом, Кепа - в старте Реала

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Украинец снова сел в запас

Лунин остался в запасе на матч с Алавесом, Кепа - в старте Реала

instagram.com/lunin_andrey

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграет с "Алавесом". Поединок начнется в 22:30.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на этот матч – в старте выйдет Кепа Аррисабалага.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

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Реал (Мадрид) Алавес (Витория-Гастейс) Андрей Лунин
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