Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном. ФОТО

Украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко восстановился после травмы.

Сегодня, 22 декабря, украинец без ограничений тренировался с командой.

Таким образом, Миколенко будет готов к матчу с "Тоттенхэм", который состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 17.00 по киевскому времени.

Напомним, что защитник из-за травмы паха пропустил два последних матча своей команды, с "Бернли" и "Фулхэмом".