Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном. ФОТО
Украинец снова в строю
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Украинский защитник "
Сегодня, 22 декабря, украинец без ограничений тренировался с командой.
Таким образом, Миколенко будет готов к матчу с "Тоттенхэм", который состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 17.00 по киевскому времени.
Напомним, что защитник из-за травмы паха пропустил два последних матча своей команды, с "Бернли" и "Фулхэмом".
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