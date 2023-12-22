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Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном. ФОТО

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Украинец снова в строю

Миколенко вернулся к тренировкам с Эвертоном. ФОТО

Скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановился после травмы.

Сегодня, 22 декабря, украинец без ограничений тренировался с командой.

Таким образом, Миколенко будет готов к матчу с "Тоттенхэм", который состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 17.00 по киевскому времени.

Напомним, что защитник из-за травмы паха пропустил два последних матча своей команды, с "Бернли" и "Фулхэмом".

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