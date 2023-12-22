Миколенко - в сборной первой части сезона АПЛ по оценкам Whoscored
Украинец - в топовой компании исполнителей
Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков осенней части АПЛ.
В эту символическую сборную вошел и украинский защитник "
Средняя оценка Виталия по оценкам портала – 7.17.
Также в сборной осенней части сезона: голкипер Онана из "МЮ", защитники Александер-Арнольд и ван Дайк (оба - "Ливерпуль") и Ромеро из "Тоттенхэма".
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В полузащите - Сака ("Арсенал"), Мэддисон ("Тоттенхэм"), Родри и Доку (оба - "Ман Сити").
Нападающие - Холанд из "Сити" и Сон из "Тоттенхэма".
Напомним, в текущем сезоне АПЛ 24-летний Миколенко провел 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
???????????????????????????? Premier League Team of the Season So Far— WhoScored.com (@WhoScored) December 22, 2023
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