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Миколенко - в сборной первой части сезона АПЛ по оценкам Whoscored

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Украинец - в топовой компании исполнителей

Миколенко - в сборной первой части сезона АПЛ по оценкам Whoscored

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков осенней части АПЛ.

В эту символическую сборную вошел и украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко.

Средняя оценка Виталия по оценкам портала – 7.17.

Также в сборной осенней части сезона: голкипер Онана из "МЮ", защитники Александер-Арнольд и ван Дайк (оба - "Ливерпуль") и Ромеро из "Тоттенхэма".

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В полузащите - Сака ("Арсенал"), Мэддисон ("Тоттенхэм"), Родри и Доку (оба - "Ман Сити").

Нападающие - Холанд из "Сити" и Сон из "Тоттенхэма".

Напомним, в текущем сезоне АПЛ 24-летний Миколенко провел 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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