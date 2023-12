Миколенко - в сборной первой части сезона АПЛ по оценкам Whoscored

Статистический портал WhoScored опубликовал команду лучших игроков осенней части АПЛ.

В эту символическую сборную вошел и украинский защитник " Эвертона " Виталий Миколенко.

Средняя оценка Виталия по оценкам портала – 7.17.

Также в сборной осенней части сезона: голкипер Онана из "МЮ", защитники Александер-Арнольд и ван Дайк (оба - "Ливерпуль") и Ромеро из "Тоттенхэма".

В полузащите - Сака ("Арсенал"), Мэддисон ("Тоттенхэм"), Родри и Доку (оба - "Ман Сити").

Нападающие - Холанд из "Сити" и Сон из "Тоттенхэма".

Напомним, в текущем сезоне АПЛ 24-летний Миколенко провел 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

???????????????????????????? Premier League Team of the Season So Far