Победа Забарного и поражение Миколенко. Как сыграли украинцы в АПЛ

Уже закончились поединки "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" и "Ноттингем Форест" и "Борнмут". Виталий Миколенко и Илья Забарный привычно вышли на игру с первых секунд и провели полный матч.

19-й номер из Ливерпуля получил оценку 7.0 от Sosascore и whoscored, что является одной из лучших оценок в этом поединке среди игроков "ирисок". Защитник заработал 0.13 xG (ожидаемых голов) и 0.06 xA (ожидаемых ассистов). Также стоит напомнить, что во время поединка с Виталием произошел курьезный момент, который помешал нанести удар по воротам соперника. На поле появилось сразу два мяча, из-за которых игру приостановили.

Точность пасов у Миколенко почти идеальная - 96%. Среди них 4 лонгбола и два навеса. Также латераль создал несколько ключевых моментов для своей команды, которые привели к удару по воротам. О работе в защите фулбек также не забывал. У него на счету 4 выноса, 2 перехвата и 3 отбора.

Для Забарного это был не лучший поединок, однако его оценка является средней среди игроков команды. 6.9 от sofascore и 6.4 от whoscored. Из-за неудачно занятой позиции Ильи был забит второй гол в исполнении Криса Вууда после углового. Однако реализация момента была на грани фола.

Центрбек также выиграл две верховые дуэли, а также отдал 1 ключевой пас, который привел к опасному моменту.

Благодаря хет-трику Соланке его команда победила сегодня со счетом 3:2.