Бодигард Месси. Сборная 2023 года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Центральный защитник

Сергей Кривцов - это Эомер от мира украинского футбола. Персонаж вроде и важен, причастен ко всем знаковым успехам "Шахтера" и сборной. Причем иногда даже приходил на помощь в самые важные моменты. Но вспоминая главных героев Войны Кольца, вы начнете перечислять Фродо, Сэма, Мэри с Пипином, Гендальфа, Арагорна с Леголасом и Гимли, возможно, эльфов с Элрондом или даже Теодена - и только где-то во втором десятке будет фигурировать имя Эомера. Так же и с Кривцовым, который всегда был где-то рядом с ключевыми событиями, но ведущие роли исполняли другие, которые и останутся в истории. А Эомер, к слову, за пределами трилогии, успел стать, ни много ни мало, королем Рохана. Интересно, что и Сергей, где-то там, уже за пределами украинских реалий – вышел чуть ли не на пик собственной карьеры.

Уроженец Запорожья и воспитанник местного "Металлурга" всю карьеру посвятил украинскому футболу. Он немного разминулся с главным достижением Шахтера - Кубком УЕФА 2009 года - но все равно остается одним из самых титулованных футболистов Украины с девятью чемпионскими титулами и семью Кубками. Пускай и на вторых ролях. Тем не менее, постепенно стало понятно, что клуб планирует глобальную перестройку с существенным омоложением состава – и Кривцов, как те старые эльфы (все, все, заканчиваем с "Властелином колец"), отправился за море. Только не в Валинор, а в Соединенных Штатах Америки.

Амбициозный проект Дэвида Бекхэма "Интер Майами" с наскока не смог покорить вершины MLS. Клуб стартовал с привлечения таких звезд, как Блез Матюиди и Гонсало Игуаин - но их наивысшим достижением стало лишь шестое место в 2022 году, когда француз уже завершил карьеру, а аргентинец собирался. Казалось, что Кривцов приезжает во Флориду в не лучший момент, когда проект приказал долго жить и команда откатилась к позициям серой посредственности, в составе которой узнается буквально одно-два лица (и то большим футбольным поклонникам).

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Сергей сразу прописался в стартовом составе и даже отличился дебютным голом в дебютном матче против "Монреаля". Впрочем, далее последовала серия из шести поражений подряд, а позже – еще одна из семи. Это отбросило "Интер" на депрессивные последние ступени таблицы. Тут случилось ОНО.

Сначала сам Лионель Месси объявляет о своем переходе в "Интер", а за ним вслед к команде присоединяются Серхио Бускетс и Жорди Альба. Команда феерически стартует в Кубке Лиги, катком проехавшись по всем соперникам. Все это время Кривцов оставался ключевым исполнителем в обороне, внезапно вернувшись в более привычное состояние выступлений в гранде.

К большому сожалению, энтузиазма Месси хватило только на Кубок Лиги, тогда как в чемпионате аргентинец либо был травмирован, либо выглядел гораздо тусклее. "Майами" завершил сезон на предпоследнем месте в Восточной Конференции и будет только по телевизору наблюдать за событиями плей-офф. Тем не менее для самого Кривцова эту кампанию нельзя назвать неудачной. Вот буквально несколько интересных фактов:

Четвертый по количеству передач в финальную треть поля

Третий по сыгранным минутам в команде

Второй по количеству заблокированных ударов

Первый по перехватам

Первый по выносам из штрафного

Сильная статистика, подтверждающая значимость футболиста. В последний раз Кривцов сыграл более 20 матчей за сезон в чемпионате еще в статусе игрока запорожского "Металлурга" в сезоне 09/10. А отметка в 2000 сыгранных минут так и вообще никогда не покорялась украинцу.

Да, можно сказать, что он снова оказался в тени звездных партнеров, которых теперь стало еще больше с привлечением Луиса Суареса. Но это не совсем так. Пока все эти легендарные пенсионеры играют через матч, команда принадлежит именно Кривцову – он здесь один из лидеров, ключевой исполнитель, к которому присоединились звезды. А огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы устанавливает его статус в команде буквально сразу за звездным трио (теперь квартетом).

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Также нужно добавить одну очень важную деталь. Выступления Кривцова в "Интере" – большой плюс для Украины. Наш соотечественник рядом с лучшим футболистом всех времен, причем не в статусе какого-нибудь дам далекого лавочника - это очень круто. При том, что и сам Сергей не сидит сложа руки, а пытается использовать обстоятельства с пользой. Именно благодаря ему интернет облетают новости о том, что звезды Интера поддерживают Украину, а Месси лично подписывает футболку для Залужного. Это очень сильная и важная медиа-поддержка нашей страны в сложный момент, когда нам нужно продолжать доносить до западной аудитории правильные месседжи и побуждать к большей поддержке. А "Месси за Украину" - это уже крутое достижение, не хуже победы в Кубке лиги.

В итоге остается лишь порадоваться за Сергея, который наконец получил признание и "свою" команду. А также призывать не останавливаться и продолжать представлять Украину в лучшем свете новыми успехами рядом с Лео Месси.