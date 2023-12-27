AS: Лунин в новом сезоне не захочет быть дублером Куртуа, Реал начал поиски замены украинцу
Авторитетное испанское издание пишет, что украинец летом покинет Реал
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "
Как пишет источник, желание украинца можно понять после удачного отрезка в этом сезоне, когда он зачастую выглядел лучше арендованного у "Челси" Кепы.
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При этом, как пишет издание, "Реал" не будет удерживать украинца и уже сейчас начал присматривать возможного сменщика Куртуа. Мадридский клуб не будет выкупать контракт Кепы и уже начал составлять список молодых киперов, которых можно подписать в качестве второго номера за спину Куртуа.
Ранее сообщалось, что Луниным якобы заинтересовались в АПЛ – речь шла о "Челси" и "Ньюкасле".
Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
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