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AS: Лунин в новом сезоне не захочет быть дублером Куртуа, Реал начал поиски замены украинцу

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Авторитетное испанское издание пишет, что украинец летом покинет Реал

AS: Лунин в новом сезоне не захочет быть дублером Куртуа, Реал начал поиски замены украинцу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вряд ли будет готов в новом сезоне снова сесть за спину Тибо Куртуа и вероятно, будет настаивать на уходе из Мадрида в команду, где будет иметь постоянную практику, сообщает AS.

Как пишет источник, желание украинца можно понять после удачного отрезка в этом сезоне, когда он зачастую выглядел лучше арендованного у "Челси" Кепы.

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При этом, как пишет издание, "Реал" не будет удерживать украинца и уже сейчас начал присматривать возможного сменщика Куртуа. Мадридский клуб не будет выкупать контракт Кепы и уже начал составлять список молодых киперов, которых можно подписать в качестве второго номера за спину Куртуа.

Ранее сообщалось, что Луниным якобы заинтересовались в АПЛ – речь шла о "Челси" и "Ньюкасле".

Также отметим, что в текущем сезоне украинский голкипер провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Михаил Черныш
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