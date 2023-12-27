Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Манчестер Сити
Матч начнется в 22:30
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27 декабря, в чемпионате Англии состоятся несколько матчей 19-го тура, в одном из которых "Эвертон" примет "Манчестер Сити".
В стартовом составе хозяев, традиционно на левом фланге обороны выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:30, а UA-Футбол
Ну и отметим, что "Сити" идет на 5-м месте в таблице с 34-ю очками. "Эвертон" - на 17 месте с 16-ю баллами.
Tonight's Toffees to face @ManCity! ????— Everton (@Everton) December 27, 2023
2️⃣ changes from last time out
???? Gomes and Beto start
???? Coleman back in the squad#EVEMCI pic.twitter.com/cmKhowZOaS
❄️ TEAM NEWS ❄️— Manchester City (@ManCity) December 27, 2023
XI | Ederson, Walker (C), Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, Nunes, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez
SUBS | Ortega Moreno, Phillips, Kovacic, Gomez, Gvardiol, Bobb, Susoho, Lewis, Hamilton#ManCity | @etihad pic.twitter.com/zn4ec368Jx
Популярное сейчас
- Среди погибших на БДК Новочеркасск были российские срочники
- Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек
- Легионеры-легенды Ворсклы. СМИ назвали двух кандидатов на замену Скрипнику
- Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы