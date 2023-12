Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Манчестер Сити

Сегодня, 27 декабря, в чемпионате Англии состоятся несколько матчей 19-го тура, в одном из которых "Эвертон" примет "Манчестер Сити".

В стартовом составе хозяев, традиционно на левом фланге обороны выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

Матч начнется в 22:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что "Сити" идет на 5-м месте в таблице с 34-ю очками. "Эвертон" - на 17 месте с 16-ю баллами.

