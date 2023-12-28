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Один из лучших среди опорников и партнеров по обороне. Известны оценки Миколенко за матч с Манчестер Сити

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Привычный уровень от Виталия

Один из лучших среди опорников и партнеров по обороне. Известны оценки Миколенко за матч с Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 19-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле принимал "Манчестер Сити". "Ириски" открыли счет на 29-й минуты, но затем пропустили в свои ворота трижды и проиграли матч (1:3).

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Одним из лучших в составе проигравших был украинский защитник Виталий Миколенко. Среди опорников и партнеров по обороне Виталий получил лучший балл от WhoScored – 6.5. В целом это пятая оценка в команде.

Один из лучших среди опорников и партнеров по обороне. Известны оценки Миколенко за матч с Манчестер Сити - изображение 1

Миколенко нанес один удар, 49 раз прикоснулся к мячу, выполнил 28 передач, из которых 18 – точные (64%), выиграл два верховых мяча при обороне, однажды применил дриблинг, трижды удачно вступал в отбор.

По оценкам sofascore Виталий Миколенко стал одним из худших в команде.

Один из лучших среди опорников и партнеров по обороне. Известны оценки Миколенко за матч с Манчестер Сити - изображение 2
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Игорь Семйон
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