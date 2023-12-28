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Тренер Дженоа: Сейчас я вижу Малиновского больше как центрального полузащитника

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Альберто Джилардино рассказал, какие функции в команде он возлагает на украинца

Тренер Дженоа: Сейчас я вижу Малиновского больше как центрального полузащитника

Фото: Genoa CFC

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино рассказал, как наиболее эффективно использовать украинца Руслана Малиновского чтобы он приносил больше пользы команде.

"В "Дженоа" он может играть как треквартиста, то есть атакующий полузащитник, но сейчас я вижу его больше как центрального полузащитника, потому что он умеет находить пространство для себя и хорошо работать в защите. Также у него отличная левая нога, и чем чаще он начинает из глубины, тем более определяющим он может быть.

Также Руслан может играть и в более продвинутой позиции, чтобы проявить другие качества. Он важный игрок, который повышает качество на тренировках и принятии решений во время игры", – цитирует наставника "грифонов" TuttoMercatoWeb.

Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за "Дженоа" в Серии А и Кубке Италии 16 матчей (893 минуты игрового времени), в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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