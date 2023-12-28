Тренер Дженоа: Сейчас я вижу Малиновского больше как центрального полузащитника

Главный тренер " Дженоа " Альберто Джилардино рассказал, как наиболее эффективно использовать украинца Руслана Малиновского чтобы он приносил больше пользы команде.

"В "Дженоа" он может играть как треквартиста, то есть атакующий полузащитник, но сейчас я вижу его больше как центрального полузащитника, потому что он умеет находить пространство для себя и хорошо работать в защите. Также у него отличная левая нога, и чем чаще он начинает из глубины, тем более определяющим он может быть.

Также Руслан может играть и в более продвинутой позиции, чтобы проявить другие качества. Он важный игрок, который повышает качество на тренировках и принятии решений во время игры", – цитирует наставника "грифонов" TuttoMercatoWeb.