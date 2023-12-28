Тренер Дженоа: Сейчас я вижу Малиновского больше как центрального полузащитника
Альберто Джилардино рассказал, какие функции в команде он возлагает на украинца
Фото: Genoa CFC
Главный тренер "
"В "Дженоа" он может играть как треквартиста, то есть атакующий полузащитник, но сейчас я вижу его больше как центрального полузащитника, потому что он умеет находить пространство для себя и хорошо работать в защите. Также у него отличная левая нога, и чем чаще он начинает из глубины, тем более определяющим он может быть.
Также Руслан может играть и в более продвинутой позиции, чтобы проявить другие качества. Он важный игрок, который повышает качество на тренировках и принятии решений во время игры", – цитирует наставника "грифонов" TuttoMercatoWeb.
Напомним, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за "Дженоа" в Серии А и Кубке Италии 16 матчей (893 минуты игрового времени), в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.
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