Федецкий: Зинченко не один играет на поле - ошибаются абсолютно все, и Месси, и Мбаппе

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что критика украинского защитника " Арсенала " Александра Зинченко не всегда обоснована.

– Артем, на Зинченко сейчас свалился настоящий хейт от болельщиков "Арсенала" и английской прессы. Действительно ли один Саша виноват в последних неудачных матчах "канониров"?

– Настоящие болельщики понимают, что означает Зинченко для Арсенала. Я слежу за "Арсеналом", мы иногда переписываемся с Сашей. Могу с уверенностью сказать, что он лидер в поле и в раздевалке. Зина – это ключевой игрок "канониров" и профессионал.

Он отвлекается от хейта и нормально на это реагирует, просто делает свое дело. Зина всегда отдается команде, чтобы принести максимальную пользу. А болельщики всегда будут находить какой-то негатив, как бы ты ни играл.

– В основном Зинченко хейтят за момент с голом "Ливерпуля", когда он не удержал Салаха, и за пропущенный от "Вест Хэма", когда Саша не разобрался в штрафной с Габриэлем.

– Зина не один же играет. В футболе встречаются технические ошибки и ошибаются абсолютно все, и Месси, и Мбаппе. Думаю, неудачные матчи – это временное явление. По некоторым опросам, Саня входит в четверку лучших левых защитников мира, что подтверждает его высокий уровень. Он это доказал, выступая в "Манчестер Сити", а теперь доказывает в "Арсенале". Его самоотдача и игровые качества не подлежат сомнению.

– Не сломается ли Зинченко психологически после неудачных матчей?

– Саня не тот игрок, что сломается. Морально он очень устойчив и никогда не покажется, ни при каких обстоятельствах. Зинченко с "Арсеналом" борется за чемпионство в сильнейшей лиге мира. Когда ты на вершине, то о тебе всегда будут говорить. Что касается неудачных матчей, то Зинченко следует проводить самоанализ и работу над ошибками.

– Вы говорили, что иногда переписываетесь с Зинченко. О чем общаетесь?

– Саша сейчас очень много помогает, передает футболки на благотворительные аукционы. Также он помогает собирать на автомобили и мавики военным. В этом отношении он молодец и никогда не отказывает, как и Трубин, Бущан, Судаков, Бондарь. Эти ребята всегда помогут, когда к ним обратишься.