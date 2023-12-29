Федецкий: Зинченко не один играет на поле - ошибаются абсолютно все, и Месси, и Мбаппе
Артем считает, что Зинченко - один из ключевых игроков канониров
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что критика украинского защитника "
– Артем, на Зинченко сейчас свалился настоящий хейт от болельщиков "Арсенала" и английской прессы. Действительно ли один Саша виноват в последних неудачных матчах "канониров"?
– Настоящие болельщики понимают, что означает Зинченко для Арсенала. Я слежу за "Арсеналом", мы иногда переписываемся с Сашей. Могу с уверенностью сказать, что он лидер в поле и в раздевалке. Зина – это ключевой игрок "канониров" и профессионал.
Он отвлекается от хейта и нормально на это реагирует, просто делает свое дело. Зина всегда отдается команде, чтобы принести максимальную пользу. А болельщики всегда будут находить какой-то негатив, как бы ты ни играл.
– В основном Зинченко хейтят за момент с голом "Ливерпуля", когда он не удержал Салаха, и за пропущенный от "Вест Хэма", когда Саша не разобрался в штрафной с Габриэлем.
– Зина не один же играет. В футболе встречаются технические ошибки и ошибаются абсолютно все, и Месси, и Мбаппе. Думаю, неудачные матчи – это временное явление. По некоторым опросам, Саня входит в четверку лучших левых защитников мира, что подтверждает его высокий уровень. Он это доказал, выступая в "Манчестер Сити", а теперь доказывает в "Арсенале". Его самоотдача и игровые качества не подлежат сомнению.
– Не сломается ли Зинченко психологически после неудачных матчей?
– Саня не тот игрок, что сломается. Морально он очень устойчив и никогда не покажется, ни при каких обстоятельствах. Зинченко с "Арсеналом" борется за чемпионство в сильнейшей лиге мира. Когда ты на вершине, то о тебе всегда будут говорить. Что касается неудачных матчей, то Зинченко следует проводить самоанализ и работу над ошибками.
– Вы говорили, что иногда переписываетесь с Зинченко. О чем общаетесь?
– Саша сейчас очень много помогает, передает футболки на благотворительные аукционы. Также он помогает собирать на автомобили и мавики военным. В этом отношении он молодец и никогда не отказывает, как и Трубин, Бущан, Судаков, Бондарь. Эти ребята всегда помогут, когда к ним обратишься.
Популярное сейчас
- Юрген Клопп высказался об отъезде Салаха на Кубок Африки
- Залужный сообщил количество уничтоженных воздушных целей противника в результате сегодняшнего удара
- Турецкий клуб досрочно расторг контракт с экс-хавбеком Динамо
- В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО