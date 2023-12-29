Уроженец Черкасс, голкипер Контини-Барановский дебютировал за Наполи и в Серии А
Никита родился в Украине, но в три года с семьей переехал в Италию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уроженец Украины 27-летний голкипер Никита Контини-Барановский дебютировал за "
Контини-Барановский является третьим вратарем неапольской команды, но волей случай сыграл в матче 18-го тура против "Монцы".
Первый вратарь команды Мерет получил травму на 74-й минуте матча, в то время как второй кипер Голлини находится в лазарете уже давно. В итоге, Мерета заменил Контини-Барановский, который и отстоял на ноль – матч завершился вничью 0:0.
Никита Контини-Барановский родился в Черкассах в семье украинки и итальянца из Неаполя. В возрасте трех лет вместе с семьей переехал в Италию.
В 2014 году заключил свой первый профессиональный контракт с "Наполи", однако больше выступал в арендах по командам Серии B и C.
Первую половину 2023 года отыграл в аренде за "Реджину", а на сезон 2023/24 был заявлен в составе "Наполи".
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