Уроженец Черкасс, голкипер Контини-Барановский дебютировал за Наполи и в Серии А

Уроженец Украины 27-летний голкипер Никита Контини-Барановский дебютировал за " Наполи ", при этом, дебютировав и в Серии А.

Контини-Барановский является третьим вратарем неапольской команды, но волей случай сыграл в матче 18-го тура против "Монцы".

Первый вратарь команды Мерет получил травму на 74-й минуте матча, в то время как второй кипер Голлини находится в лазарете уже давно. В итоге, Мерета заменил Контини-Барановский, который и отстоял на ноль – матч завершился вничью 0:0.

Никита Контини-Барановский родился в Черкассах в семье украинки и итальянца из Неаполя. В возрасте трех лет вместе с семьей переехал в Италию.

В 2014 году заключил свой первый профессиональный контракт с "Наполи", однако больше выступал в арендах по командам Серии B и C.

Первую половину 2023 года отыграл в аренде за "Реджину", а на сезон 2023/24 был заявлен в составе "Наполи".