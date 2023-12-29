  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Уроженец Черкасс, голкипер Контини-Барановский дебютировал за Наполи и в Серии А
В тренде

Уроженец Черкасс, голкипер Контини-Барановский дебютировал за Наполи и в Серии А

Наши за границей
Обновлено

Никита родился в Украине, но в три года с семьей переехал в Италию

Уроженец Черкасс, голкипер Контини-Барановский дебютировал за Наполи и в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Уроженец Украины 27-летний голкипер Никита Контини-Барановский дебютировал за "Наполи", при этом, дебютировав и в Серии А.

Контини-Барановский является третьим вратарем неапольской команды, но волей случай сыграл в матче 18-го тура против "Монцы".

Первый вратарь команды Мерет получил травму на 74-й минуте матча, в то время как второй кипер Голлини находится в лазарете уже давно. В итоге, Мерета заменил Контини-Барановский, который и отстоял на ноль – матч завершился вничью 0:0.

Никита Контини-Барановский родился в Черкассах в семье украинки и итальянца из Неаполя. В возрасте трех лет вместе с семьей переехал в Италию.

В 2014 году заключил свой первый профессиональный контракт с "Наполи", однако больше выступал в арендах по командам Серии B и C.

Первую половину 2023 года отыграл в аренде за "Реджину", а на сезон 2023/24 был заявлен в составе "Наполи".

По теме
yellow-arrow
The Sun: Довбик заинтересовал Челси. Почеттино очень нравится профайл игрока
yellow-arrow
Зинченко вошел в символическую сборную первой части сезона АПЛ от Opta. ФОТО
yellow-arrow
Кепа будет сновным голкипером Реала во второй части сезона, - СМИ
Наполи Никита Контини-Барановский
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости