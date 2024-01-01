Крейг Берли: На данный момент от Мудрика очень мало продуктивности
Эксперт сравнил игру Мудрика и Палмера
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Бывший хавбек сборной Шотландии Крейг Берли, который сейчас подрабатывает экспертом в спортивных СМИ, сравнил игру двух игроков "
Напомним, что Палмер забил в нынешнем сезоне АПЛ уже 8 голов, в то время как Мудрик –только 3.
"Челси" потратил 60 млн фунтов на Мудрика, который является полной противоположностью Палмеру.
Они разные игроки - Мудрик ориентирован на темп и на данный момент своей карьеры от него очень мало продуктивности.
В то время как у Палмера больше хитрости и баланса. Он больше ориентированы на конечный продукт, на забитый гол", - сказал Берли.
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