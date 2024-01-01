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Крейг Берли: На данный момент от Мудрика очень мало продуктивности

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Эксперт сравнил игру Мудрика и Палмера

Крейг Берли: На данный момент от Мудрика очень мало продуктивности

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший хавбек сборной Шотландии Крейг Берли, который сейчас подрабатывает экспертом в спортивных СМИ, сравнил игру двух игроков "Челси" - Михаила Мудрика и Коула Палмера.

Напомним, что Палмер забил в нынешнем сезоне АПЛ уже 8 голов, в то время как Мудрик –только 3.

"Челси" потратил 60 млн фунтов на Мудрика, который является полной противоположностью Палмеру.

Они разные игроки - Мудрик ориентирован на темп и на данный момент своей карьеры от него очень мало продуктивности.

В то время как у Палмера больше хитрости и баланса. Он больше ориентированы на конечный продукт, на забитый гол", - сказал Берли.

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Источник:
The Сhelsea Chronicle
Опубликовал: Михаил Черныш
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