Крейг Берли: На данный момент от Мудрика очень мало продуктивности

Бывший хавбек сборной Шотландии Крейг Берли, который сейчас подрабатывает экспертом в спортивных СМИ, сравнил игру двух игроков " Челси " - Михаила Мудрика и Коула Палмера.

Напомним, что Палмер забил в нынешнем сезоне АПЛ уже 8 голов, в то время как Мудрик –только 3.

"Челси" потратил 60 млн фунтов на Мудрика, который является полной противоположностью Палмеру.

Они разные игроки - Мудрик ориентирован на темп и на данный момент своей карьеры от него очень мало продуктивности.

В то время как у Палмера больше хитрости и баланса. Он больше ориентированы на конечный продукт, на забитый гол", - сказал Берли.