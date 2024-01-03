Забарный претендует на звание игрока месяца в Борнмуте
Украинский защитник может получить награду
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока по итогам декабря.
В четверку кандидатов попал украинский защитник Илья Забарный. Кроме нашего соотечественника, в голосовании принимают участие полузащитник Райан Кристи, защитник Маркос Сенеси и нападающий Доминик Соланке.
В декабре Забарный сыграл во всех шести матчах "вишен", отыграв полные 90 минут.
Голосование проходит на официальной странице команды в X (Twitter).
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Источник:afcbournemouth
Опубликовал: Алина Ерофеева
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