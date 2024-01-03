Довбик - в старте Жироны на Атлетико. Цыганков все еще лечится
Артем снова сегодня сегодня будет отдуваться один
Girona
Сегодня, 3 января, один из двух лидеров чемпионата Испании "
В стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард Артем Довбик, а вот хавбек Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и остался вне заявки на сегодняшний поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также не YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.
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