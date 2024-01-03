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Довбик - в старте Жироны на Атлетико. Цыганков все еще лечится

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Артем снова сегодня сегодня будет отдуваться один

Довбик - в старте Жироны на Атлетико. Цыганков все еще лечится

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 января, один из двух лидеров чемпионата Испании "Жирона" в рамках 19-го тура Ла Лиги примет "Атлетико". Поединок начнется в 22:30.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард Артем Довбик, а вот хавбек Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и остался вне заявки на сегодняшний поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также не YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.

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