Довбик - в старте Жироны на Атлетико. Цыганков все еще лечится

Сегодня, 3 января, один из двух лидеров чемпионата Испании " Жирона " в рамках 19-го тура Ла Лиги примет "Атлетико". Поединок начнется в 22:30.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард Артем Довбик, а вот хавбек Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы и остался вне заявки на сегодняшний поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также не YouTube будет доступна аудио-трансляция поединка.