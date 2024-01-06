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Главный тренер Страсбурга не рассчитывает на Соболя. Клуб попытается продать украинца

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Расплывчатое будущее

Главный тренер Страсбурга не рассчитывает на Соболя. Клуб попытается продать украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдуард Соболь может покинуть "Страсбург" в январское трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По данным источника, главной причиной почему 28-летний Соболь может покинуть клуб, это то, что на украинского защитника не рассчитывает главный тренер Патрик Виейра. "Страсбург" может продать Эдуарда Соболя в январе при наличии выгодного предложения.

Напомним, в текущем сезоне Эдуард Соболь провел на поле лишь 22 минуты.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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