Главный тренер Страсбурга не рассчитывает на Соболя. Клуб попытается продать украинца
Расплывчатое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдуард Соболь может покинуть "Страсбург" в январское трансферное окно, сообщает L'Equipe.
По данным источника, главной причиной почему 28-летний Соболь может покинуть клуб, это то, что на украинского защитника не рассчитывает главный тренер Патрик Виейра. "Страсбург" может продать Эдуарда Соболя в январе при наличии выгодного предложения.
Напомним, в текущем сезоне Эдуард Соболь провел на поле лишь 22 минуты.
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Источник:L'Equipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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