Главный тренер Страсбурга не рассчитывает на Соболя. Клуб попытается продать украинца

Эдуард Соболь может покинуть "Страсбург" в январское трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По данным источника, главной причиной почему 28-летний Соболь может покинуть клуб, это то, что на украинского защитника не рассчитывает главный тренер Патрик Виейра. "Страсбург" может продать Эдуарда Соболя в январе при наличии выгодного предложения.

Напомним, в текущем сезоне Эдуард Соболь провел на поле лишь 22 минуты.