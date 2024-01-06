85 минут на поле. Известна оценка Русина в матче с Ньюкаслом
Черные коты не смогли преодолеть сорок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Сандерленд" уступил "Ньюкаслу" со счетом 0:3 в третьем раунде Кубка Англии. Назарий Русин принял участие в поединке с первых минут и отыграл 85 минут, после чего был заменен.
Форвард получил далеко не самую плохую оценку. Статистические порталы sofascore и whoscored оценили украинца в 6.6 и 6.1 соответственно.
Хотя Назарий не смог повлиять на ход поединка. Русин имеет в своем активе ключевой пас, который привел к удару по воротам соперника. Также форвард смог выиграть 3 борьбы. Однажды помог команде в защите, выполнив выбивание мяча из своей штрафной площадки. Кроме того, на нападающем дважды сфолили.
"Сандерленд" провел лишь одну замену в матче. Ушел отдыхать именно Назарий на 85-й минуте. После ухода украинца "черные коты" пропустили последний, третий гол.
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