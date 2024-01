Мудрик начнет поединок против Престона в стартовом составе Челси

Михаил Мудрик, которому вчера исполнилось 23 года, сегодня в стартовом составе выйдет на матч "Челси" - "Престон".

В параллельном поединке между "Суонси Сити" и "Моркамом", Николай Кухаревич остался на скамейке запасных.

Обе игры стартуют в 19:30.

