Лунин не выйдет в стартовом составе на матч против Арандины
Однако с первых минут выйдет действующий игрок Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Лунин не выйдет в стартовом составе на матч "Реал" - "Арадина". Украинский голкипер остался на скамейке. Его конкурент Кепа выйдет с первых минут на поле.
Однако на поле появится арендованный "сливочными" игрок у донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас. Контракт защитника действует до конца сезона 23/24, но у "Реала" присутствует опция обязательного выкупа. В этом сезоне бразилец принял участие в 14-и поединках за "Кастилью".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2024
???? @ArandinaCF@UnicajaBanco | #CopaDelRey pic.twitter.com/WmefsYZ1MX
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