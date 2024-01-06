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Лунин не выйдет в стартовом составе на матч против Арандины

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Однако с первых минут выйдет действующий игрок Шахтера

Лунин не выйдет в стартовом составе на матч против Арандины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин не выйдет в стартовом составе на матч "Реал" - "Арадина". Украинский голкипер остался на скамейке. Его конкурент Кепа выйдет с первых минут на поле.

Однако на поле появится арендованный "сливочными" игрок у донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас. Контракт защитника действует до конца сезона 23/24, но у "Реала" присутствует опция обязательного выкупа. В этом сезоне бразилец принял участие в 14-и поединках за "Кастилью".

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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