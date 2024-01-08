"Идем шаг за шагом к своей цели", - мать украинца Кревсуна рассказала о ситуации с Боруссией Дортмунд
Парень постепенно пробивается через команды Боруссии
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Юлия Кревсун, мать Даниила Кревсуна, рассказала о ситуации украинского хавбека в молодежной команде дортмундской "
"К основе еще долгий путь. Сейчас Даниил находится с командой U-23 на сборах в Турции. Пока разговоров о первой команде нет. Следует двигаться последовательно. Есть еще вторая команда, играющая в третьей лиге. Мне кажется, что это нормально, когда идешь шаг за шагом к своей цели.
По-моему, то лучше играть в менее статусном клубе, но получать постоянную практику, чем быть игроком ротации. Тем более, в юношеском футболе, когда нужно постоянно учиться и прогрессировать", – сказала Кревсун.
Напомним, что 18-летний Даниил Кревсун является воспитанником "Шахтера" и перешел в дортмундскую "Боруссию" в сентябре 2022 года, где сейчас играет за команду U-19.
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