Экс-вратарь Динамо перебрался во второй дивизион Греции

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль продолжит карьеру в Греции.

31-летний футболист перешел в ФК "Каламата", выступающего во втором по силе греческом дивизионе.

Соглашение рассчитано на 1,5 года.

Предыдущим клубом Коваля был "Шериф", который он покинул по истечению контракта в декабре 2023 года. Всего в составе молдавского клуба он отыграл 41 матч, пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на "ноль".

Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". Киевляне же четырежды отправляли игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".