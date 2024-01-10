Экс-вратарь Динамо перебрался во второй дивизион Греции
Неожиданный выбор
Фото: al-fateh
Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль продолжит карьеру в Греции.
31-летний футболист перешел в ФК "Каламата", выступающего во втором по силе греческом дивизионе.
Соглашение рассчитано на 1,5 года.
Предыдущим клубом Коваля был "Шериф", который он покинул по истечению контракта в декабре 2023 года. Всего в составе молдавского клуба он отыграл 41 матч, пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на "ноль".
Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". Киевляне же четырежды отправляли игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".
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