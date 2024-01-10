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Экс-вратарь Динамо перебрался во второй дивизион Греции

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Неожиданный выбор

Экс-вратарь Динамо перебрался во второй дивизион Греции

Фото: al-fateh

Новина українською

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль продолжит карьеру в Греции.

31-летний футболист перешел в ФК "Каламата", выступающего во втором по силе греческом дивизионе.

Соглашение рассчитано на 1,5 года.

Предыдущим клубом Коваля был "Шериф", который он покинул по истечению контракта в декабре 2023 года. Всего в составе молдавского клуба он отыграл 41 матч, пропустил 47 голов и в 16 поединках отстоял на "ноль".

Коваль на протяжении многих лет являлся игроком киевского "Динамо", куда он перешел из родного запорожского "Металлурга". Киевляне же четырежды отправляли игрока в аренду: в "Говерлу", "Оденсе", "Депортиво" и "Аль-Фатех".

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Максим Коваль
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Источник:
fckalamata.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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