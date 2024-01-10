Реал хочет Фримпонга из Байера и придумал хитрую схему с участием Винисиуса Тобиаса

Мадридский " Реал " намерен усилить позицию правого защитника, который смог бы составлять конкуренцию 31-летнему Дани Карвахалю.

У Мадрида есть арендованный у "Шахтера" Винисиус Тобиас, но он, проведя фактически два года в системе клуба, так и не смог убедить Карло Анчелотти.

Тем не менее, "Реал" не отказывается от идеи выкупить игрока "Шахтера".

По информации El Nacional, Винисиус Тобиас может быть включен в сделку по приобретению защитника "Байера" Джереми Фримпонга, что сократит расходы мадридцев на покупку нидерландского фулбека.

Сам Фримпонг показывает в текущем сезоне отличную игру в "Байере" и как пишет издание, также заинтересован в переходе в "Реал", так как в немецком клубе ему уже "становится тесно".

Поэтому, если все пазлы картины сложатся, "Реал" может подписать Фримпонга, отдав вместо него Винисиуса Тобиаса с некоторой доплатой.

Напомним, что в нынешнем сезоне Винисиус Тобиас провел 14 игр за дуль "Реала" "Кастилью", в которых отличился 3 передачами. На прошлой неделе бразилец дебютировал за основную команду "Реала" в Кубке Испании.