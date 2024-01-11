"Без сомнений, Андрей – номер 1". Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы. ФОТО
Кепа провел явно не лучший свой матч против Атлетико
instagram.com/a.nastasica
В среду, 10 января, состоялся матч полуфинала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико".
Команды не особо заморачивались в игре в обороне, наколотив на двоих 8 голов – "Реал" обыграл "матрасников" со счетом 5:3.
При этом, не лучший свой поединок провел голкипер "сливочных" Кепа Аррисабалага, который допустил ошибки в двух из трех голов, которые были забиты в ворота "Реала".
Очень интересно на игру отреагировала жена украинского кипера Андрея Лунина Анастасия.
Не смотря на то, что украинец провел матч в запасе, Анастасия опубликовала Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала: "Без сомнения, номер 1".
Через несколько минут Анастасия удалила Stories, но ведь рукописи не горят, тем более, в интернете. Болельщики "Реала" успели сделать скриншот и распространить его в социальных сетях.
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