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"Без сомнений, Андрей – номер 1". Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы. ФОТО

Наши за границей
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Кепа провел явно не лучший свой матч против Атлетико

"Без сомнений, Андрей – номер 1". Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы. ФОТО

instagram.com/a.nastasica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 10 января, состоялся матч полуфинала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико".

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Команды не особо заморачивались в игре в обороне, наколотив на двоих 8 голов – "Реал" обыграл "матрасников" со счетом 5:3.

При этом, не лучший свой поединок провел голкипер "сливочных" Кепа Аррисабалага, который допустил ошибки в двух из трех голов, которые были забиты в ворота "Реала".

Очень интересно на игру отреагировала жена украинского кипера Андрея Лунина Анастасия.

Не смотря на то, что украинец провел матч в запасе, Анастасия опубликовала Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала: "Без сомнения, номер 1".

Через несколько минут Анастасия удалила Stories, но ведь рукописи не горят, тем более, в интернете. Болельщики "Реала" успели сделать скриншот и распространить его в социальных сетях.

"Без сомнений, Андрей – номер 1". Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы. ФОТО - изображение 1
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