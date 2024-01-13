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Больше не будет играть в Приднестровье. Максим Коваль вскоре подпишет контракт с греческим кубом – источник

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Прошлогодний соперник "Динамо" в Лиге конференций

Больше не будет играть в Приднестровье. Максим Коваль вскоре подпишет контракт с греческим кубом – источник

Фото: al-fateh

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Украинский голкипер Максим Коваль скоро станет игроком греческого клуба. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Сегодня ожидается подписание контракта вратарем с "Арисом". Соглашение будет заключено на 2,5 года. Голкипер присоединится к правам свободного агента.

Правда, в этом сезоне Коваль вряд ли сможет играть за первую команду "Ариса". Пока в клубе нет свободных слотов для футболистов не с паспортом Евросоюза. Это значит, что до лета Максим может выступать за “Каламату” со второго греческого дивизиона.

Также вариант с подписанием Коваля рассматривал и греческий гранд "Олимпиакос". Однако и в этом случае рассматривалась опция аренды до лета.

Максим выступал за “Шериф” с января 2022 года. С того момента он провел за молдавскую команду 41 матч.

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Максим Коваль Шериф (Тирасполь) Арис (Салоники)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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