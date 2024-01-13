Больше не будет играть в Приднестровье. Максим Коваль вскоре подпишет контракт с греческим кубом – источник
Прошлогодний соперник "Динамо" в Лиге конференций
Фото: al-fateh
Украинский голкипер Максим Коваль скоро станет игроком греческого клуба. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Сегодня ожидается подписание контракта вратарем с "Арисом". Соглашение будет заключено на 2,5 года. Голкипер присоединится к правам свободного агента.
Правда, в этом сезоне Коваль вряд ли сможет играть за первую команду "Ариса". Пока в клубе нет свободных слотов для футболистов не с паспортом Евросоюза. Это значит, что до лета Максим может выступать за “Каламату” со второго греческого дивизиона.
Также вариант с подписанием Коваля рассматривал и греческий гранд "Олимпиакос". Однако и в этом случае рассматривалась опция аренды до лета.
Максим выступал за “Шериф” с января 2022 года. С того момента он провел за молдавскую команду 41 матч.
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