Анчелотти – о Лунине и Кепе: Сейчас я не могу выбрать, кто из них будет основным
До сих пор колеблется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед финальным матчем за Суперкубок Испании рассказал, кого считает основным голкипером в команде.
“Мы подписали Кепу из-за травмы Куртуа. Лунин заслужил играть в старте своей работой. Сейчас я не могу выбрать, кто из них будет основным, и оба они это понимают”, - сказал итальянец.
В этом сезоне Лунин провел 10 матчей во всех турнирах, в половине которых сохранил свои ворота на замке. Также он пропустил шесть голов.
На счету Кепы семь сухих матчей из 17. Также в его пассиве 16 пропущенных мячей.
В частности, Ариссабалага играл в полуфинальном поединке Суперкубка Испании против "Атлетико" (3:5). Решающий матч за трофей "сливочные" проведут завтра, 14 января, против "Барселоны".
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