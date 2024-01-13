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Анчелотти – о Лунине и Кепе: Сейчас я не могу выбрать, кто из них будет основным

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Анчелотти – о Лунине и Кепе: Сейчас я не могу выбрать, кто из них будет основным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед финальным матчем за Суперкубок Испании рассказал, кого считает основным голкипером в команде.

“Мы подписали Кепу из-за травмы Куртуа. Лунин заслужил играть в старте своей работой. Сейчас я не могу выбрать, кто из них будет основным, и оба они это понимают”, - сказал итальянец.

В этом сезоне Лунин провел 10 матчей во всех турнирах, в половине которых сохранил свои ворота на замке. Также он пропустил шесть голов.

На счету Кепы семь сухих матчей из 17. Также в его пассиве 16 пропущенных мячей.

В частности, Ариссабалага играл в полуфинальном поединке Суперкубка Испании против "Атлетико" (3:5). Решающий матч за трофей "сливочные" проведут завтра, 14 января, против "Барселоны".

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Карло Анчелотти Суперкубок Испании Реал (Мадрид)
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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download1 (huyersk)
13.01.2024 в 13:45
чекає доки кепа не набере форму хитрий старий пердун
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
13.01.2024 в 13:45
чекає доки кепа не набере форму хитрий старий пердун
Ответить
0
0

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