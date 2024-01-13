Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Дженоа
На этот раз против команды, которая явно на подъеме
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 20 тура Серии А "Дженоа" встретится с "Торино". Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав генуэзцев на этот поединок.
Второй раз подряд полузащитник появится в основе своей команды. В общей сложности на его счету два гола и один ассист в 16 матчах итальянского чемпионата.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Перед этим матчем “Дженоа” занимает 12 место в Серии А, в то же время “Торино” идет на 10 месте. Отметим, что в прошлом туре "быки" разгромили действующего чемпиона "Наполи" со счетом 3:0.
Матч начнется в 16.00.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024
- Немчанинов: Руководство Миная решило не оставлять футболистов с большими контрактами
- Фигурное катание. Француз выполнил запретный прыжок, но стал чемпионом Европы. Видео
- Украинский голкипер готовится получить гражданство Гонконга
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн