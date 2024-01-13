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Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Дженоа

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На этот раз против команды, которая явно на подъеме

Малиновский второй раз подряд выйдет в старте Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 20 тура Серии А "Дженоа" встретится с "Торино". Украинец Руслан Малиновский попал в стартовый состав генуэзцев на этот поединок.

Второй раз подряд полузащитник появится в основе своей команды. В общей сложности на его счету два гола и один ассист в 16 матчах итальянского чемпионата.

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Перед этим матчем “Дженоа” занимает 12 место в Серии А, в то же время “Торино” идет на 10 месте. Отметим, что в прошлом туре "быки" разгромили действующего чемпиона "Наполи" со счетом 3:0.

Матч начнется в 16.00.

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