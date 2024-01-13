Максим Коваль официально присоединился к Арису

Максим Коваль официально присоединился к греческому "Арису". Украинский кипер получил контракт на два с половиной года. Поскольку в этом сезоне "Арис" уже заполнил квоту игроков из не Евросоюза, Коваль до лета будет выступать за клуб "Каламата" из второго дивизиона.

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Экс-кипер киевского "Динамо" уже успел побывать на матче "Каламаты" с "Эгалео" в греческой Суперлиге 2.

В этом сезоне Максим принял участие в 22-х матчах, где пропустил 31 мяч и провел 7 сухих поединков.