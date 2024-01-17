Цыганков выйдет в старте Жироны на кубковый матч с Райо, Довбик остался в запасе
Матч 1/8 финала Кубка Испании
Girona
Сегодня, 17 января, в Испании состоятся несколько поединков 1/8 финала национального Кубка, в одном из которых "
Матч начнется в 22:30, и в стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков, а вот форвард Артем Довбик остался в запасе на поединок.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaRayo pic.twitter.com/F0laazaIQ0— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2024
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