Цыганков выйдет в старте Жироны на кубковый матч с Райо, Довбик остался в запасе

Сегодня, 17 января, в Испании состоятся несколько поединков 1/8 финала национального Кубка, в одном из которых " Жирона " примет "Райо Вальекано".

Матч начнется в 22:30, и в стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков, а вот форвард Артем Довбик остался в запасе на поединок.