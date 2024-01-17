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Цыганков выйдет в старте Жироны на кубковый матч с Райо, Довбик остался в запасе

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Матч 1/8 финала Кубка Испании

Цыганков выйдет в старте Жироны на кубковый матч с Райо, Довбик остался в запасе

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января, в Испании состоятся несколько поединков 1/8 финала национального Кубка, в одном из которых "Жирона" примет "Райо Вальекано".

Матч начнется в 22:30, и в стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков, а вот форвард Артем Довбик остался в запасе на поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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