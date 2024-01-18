Бывший ассистент Юрия Максимова будет тренировать Беседина и Макаренко в Казахстане

В профессиональной карьере украинского тренера Виктора Уляницкого этой зимой появился новый клуб – прошлогодний чемпион Казахстана "Ордабасы" из Чимкента. В его ряды нашего соотечественника пригласили из павлодарского "Аксу", в котором в ходе двух сезонов он помогал в работе другому украинцу – Руслану Костышину. Подобные функции будет выполнять и на новом месте работы. Как и в прошлом чемпионате, в 2024-м "Ордабасы" планирует повторить свой "золотой" успех.

Виктор Уляницкий, известный по выступлениям в составе киевских армейцев, николаевского "Эвиса", бориспольского "Борисполя"/"Борисфена" и винницкой "Нивы" долгое время работал в штабе Юрия Максимова. С этим специалистом с небольшим перерывом он трудился бок о бок в шести клубах: сначала в столичной "Оболони", затем в криворожском "Кривбассе", донецком "Металлурге", российской "Мордовии" из саранска, казахстанском "Таразе" и полтавской " Ворскле". Интересно, что когда по той или иной причине их творческий альянс прерывался, Уляницкий каждый раз отправлялся в Казахстан. Свой путь в эту далекую страну он выбирал не случайно, ведь в свое время в роли игрока выступал в тамошнем клубе "Акжайык" из Уральска. Было это в сезоне-2004, когда Виктору Уляницкому "стукнуло" 33 года.

В его тренерской карьере Казахстан впервые появился вскоре после того, как штаб Юрия Максимова в полном составе покинул "Мордовию". Уляницкий в той же роли ассистента взялся помочь "Таразу" из одноименного казахстанского города в сезоне-2016, однако после этого у специалиста возник перерыв в работе (тогда Максимова пригласили в Азербайджан, куда он отправился без своего штаба). Правда, в 2018-м его путь пролег в другой город Казахстана - Усть-Каменогорск, где почти два года занимал должность спортивного директора перволигового "Алтая".

В сезоне-2019/20 судьба снова свела Уляницкого с Юрием Максимовым. Это произошло после того, как последний получил приглашение от "Ворсклы". Вместе они работали в Полтаве в течение двух сезонов, однако в разгар лета 2021-го Виктор Уляницкий неожиданно покинул клуб. По информации из неофициальных источников, это произошло после неприятного разговора с Максимовым по завершении еврокубкового матча с финским КуПСом, в котором полтавчане проиграли.

Уже полгода спустя опыт Уляницкого понадобился Руслану Костышину в "Аксу". Оба специалиста хорошо знакомы не только по выступлениям в роли одноклубников в киевском ЦСКА во второй половине 90-х – начале 2000-х, но и во время совместной работы в "Кривбассе" в период с весенней части сезона-2009/10 до 2011/12.

И вот теперь новый вызов для украинского тренера – "Ордабасы"… Отметим, что за "Ордабасы" выступают украинские легионеры Артем Беседин и Евгений Макаренко.