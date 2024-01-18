Омония в Кубке Кипра сыграет против клуба российского блогера Красавы. Безус выйдет в старте

Сегодня, 18 января, состоится несколько матчей 1/8 финала Кубка Кипра, один из которых будет довольно интересен и украинским болельщикам.

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Так, "Омония" Романа Безуса сыграет против клуба известного российского футбольного блогера Евгения Савина "Ипсонас Красава", который выступает во втором дивизионе.

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Матч начнется в 19:00, а Безус выйдет в стартовом составе своей команды.

Отметим, что Савин не поддерживает агрессию России против Украины. В начале полномасштабного вторжения Евгений записывал большой блок интервью с лидерами сборной Украины.