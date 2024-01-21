Довбык и Цыганков впервые в 2024-м вместе выйдут в старте на матч с Севильей
Украинская пара сыграет с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик и Виктор Цыганков впервые у 2024-м вместе выйдут на поле с первых минут в матче против "Севильи".
Украинский форвард принял участие в 21-м матче за каталонский клуб и отметился 11-ю голами и отдал 7 голевых передач. У Виктора - 18 поединков, 3+3 по системе гол + пас.
"Жирона" занимает вторую строчку в чемпионате, до мадридского "Реала" - два очка. Гости идут 16-ми в чемпионате.
Поединок начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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