Довбык и Цыганков впервые в 2024-м вместе выйдут в старте на матч с Севильей

Артем Довбик и Виктор Цыганков впервые у 2024-м вместе выйдут на поле с первых минут в матче против "Севильи".

Украинский форвард принял участие в 21-м матче за каталонский клуб и отметился 11-ю голами и отдал 7 голевых передач. У Виктора - 18 поединков, 3+3 по системе гол + пас.

"Жирона" занимает вторую строчку в чемпионате, до мадридского "Реала" - два очка. Гости идут 16-ми в чемпионате.