Леоненко: Яремчук них**а не показывал в Брюгге, а его в Испанию взяли

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, поделился мнением об игре украинского форварда Романа Яремчука в составе "Валенсии".

"Смотришь – что в Англии трактористы, что в Испании. Хороший пример – Яремчук в "Валенсии". Он них**а не показывал в "Брюгге", а его в Испанию взяли, да еще и не в худший клуб. А в итоге Яремчука сейчас все ругают: и болельщики, и пресса.

Вопрос – зачем брали? Такое чувство, что в "Валенсии" не разбираются в футболе. Надо выгонять или штрафовать того, кто приглашал Яремчука", – сказал Леоненко.