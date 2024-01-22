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Леоненко: Яремчук них**а не показывал в Брюгге, а его в Испанию взяли

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Эксперт жестко раскритиковал форварда Валенсии

Леоненко: Яремчук них**а не показывал в Брюгге, а его в Испанию взяли

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, поделился мнением об игре украинского форварда Романа Яремчука в составе "Валенсии".

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"Смотришь – что в Англии трактористы, что в Испании. Хороший пример – Яремчук в "Валенсии". Он них**а не показывал в "Брюгге", а его в Испанию взяли, да еще и не в худший клуб. А в итоге Яремчука сейчас все ругают: и болельщики, и пресса.

Вопрос – зачем брали? Такое чувство, что в "Валенсии" не разбираются в футболе. Надо выгонять или штрафовать того, кто приглашал Яремчука", – сказал Леоненко.

Напомним, что Яремчук в этом сезоне за "Валенсию" отыграл 18 матчей, в которых забил два гола.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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