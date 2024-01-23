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Мудрик выйдет в старте Челси на ответный полуфинал Кубка Лиги с Мидлсбро

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Битва за финал

Мудрик выйдет в старте Челси на ответный полуфинал Кубка Лиги с Мидлсбро

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 января, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором "Челси" примет "Мидлсбро". Первый поединок "Челси" проиграл со счетом 0:1.

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Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Михаил Мудрик - в первом поединке соперников он начинал матч на лавке запасных, выйдя на замену.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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