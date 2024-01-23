Мудрик выйдет в старте Челси на ответный полуфинал Кубка Лиги с Мидлсбро
Битва за финал
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 23 января, состоится ответный полуфинальный матч Кубка Английской Лиги, в котором "Челси" примет "Мидлсбро". Первый поединок "
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Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе гостей выйдет украинский вингер Михаил Мудрик - в первом поединке соперников он начинал матч на лавке запасных, выйдя на замену.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Your Chelsea side tonight! ????@ParimatchUK | #CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/fNOcaoqlM6— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2024
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