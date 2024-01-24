Цыганков выйдет в старте Жироны на кубковый матч с Мальоркой, Довбик - в запасе

Сегодня, 24 января, в Испании состоится поединок 1/4 финала национального Кубка, в котором "Мальорка" примет " Жирону ".

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Матч начнется в 20:30, и в стартовом составе каталонцев выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков, а вот форвард Артем Довбик остался в запасе на поединок.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также UA-Футбол проведет аудио-трансляцию поединка на YouTube: