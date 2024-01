Кривцов вышел в основе вместе с Месси и Суаресом в матче против Аль-Хиляля

Сегодня, 26 января, "Интер Майами" играет товарищеский матч против "Аль-Хиляля".

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды вместе с Месси и Суаресом.

Напомним, что 32-летний украинец присоединился к команде в январе прошлого года.

Today’s Starting XI vs Al Hilal



1PM ET | ???? #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/HM4CfAY7Ih pic.twitter.com/2VK8UeSVsC