Кривцов вышел в основе вместе с Месси и Суаресом в матче против Аль-Хиляля
Украинец в основе в матче против Аль-Хиляля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 января, "Интер Майами" играет товарищеский матч против "Аль-Хиляля".
Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды вместе с Месси и Суаресом.
Напомним, что 32-летний украинец присоединился к команде в январе прошлого года.
Today’s Starting XI vs Al Hilal— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 29, 2024
1PM ET | ???? #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/HM4CfAY7Ih pic.twitter.com/2VK8UeSVsC
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Источник:Іnter Miami CF
Опубликовал: Екатерина Власова
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