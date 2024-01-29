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Кривцов вышел в основе вместе с Месси и Суаресом в матче против Аль-Хиляля

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Украинец в основе в матче против Аль-Хиляля

Кривцов вышел в основе вместе с Месси и Суаресом в матче против Аль-Хиляля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 26 января, "Интер Майами" играет товарищеский матч против "Аль-Хиляля".

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды вместе с Месси и Суаресом.

Напомним, что 32-летний украинец присоединился к команде в январе прошлого года.

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Источник:
Іnter Miami CF
Опубликовал: Екатерина Власова
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