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Булеца отдал голевой пас пяткой в матче за Заглембе

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Украинец помог своей команде одержать победу в контрольном поединке

Булеца отдал голевой пас пяткой в матче за Заглембе

Фото: zaglebielubin

Новина українською

Украинский полузащитник "Заглембе" Люблин Сергей Булеца отметился результативным действием за свой клуб.

Произошло это в товарищеском матче против македонского "Вардара". Булеца вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. На 29-й минуте встречи украинец пятой отдал голевой пас на Матеуша Вдовяка, и тот открыл счет в игре.

В итоге, матч завершился победой "Заглембе" со счетом 4:0.

Напомним, что Булеца играет в Польше на правах аренды из киевского "Динамо". В текущем сезоне 24-летний украинец провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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Вардар (Скопье) ФК Заглембе (Любин) Сергей Булеца
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Источник:
YouTube-канал Zagłębie Lubin
Опубликовал: Алина Ерофеева
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