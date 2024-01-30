Булеца отдал голевой пас пяткой в матче за Заглембе

Украинский полузащитник "Заглембе" Люблин Сергей Булеца отметился результативным действием за свой клуб.

Произошло это в товарищеском матче против македонского "Вардара". Булеца вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. На 29-й минуте встречи украинец пятой отдал голевой пас на Матеуша Вдовяка, и тот открыл счет в игре.

В итоге, матч завершился победой "Заглембе" со счетом 4:0.

Напомним, что Булеца играет в Польше на правах аренды из киевского "Динамо". В текущем сезоне 24-летний украинец провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.